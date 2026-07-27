Οι κάμερες γράφουν ήδη και το πρώτο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι», αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν πίσω από τη δημιουργία, ρίχνοντας μια πρώτη αποκλειστική ματιά στην ατμόσφαιρα, τους πρωταγωνιστές, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια μιας παραγωγής που θα ξεχωρίσει.

Μια νεαρή γυναίκα ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό. Οι οικογένειές τους είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Ένας έρωτας θα γεννηθεί πάνω σε ένα ψέμα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται και θα είναι μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Δείτε το πρώτο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1: