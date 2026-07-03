Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Πλεμμένος, που για σχεδόν 11 χρόνια βρισκόταν στην ομάδα της εκπομπής «Happy Day», αναλαμβάνει χρέη αρχισυντάκτη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».

«Σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Στεναχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου», είπε η παρουσιάστρια του Alpha, Σταματίνα Τσιμτσιλή, στον δημοσιογράφο Μιχάλη Πλεμμένο. «Σε ευχαριστώ, ήταν η καλύτερη συνεργασία που είχα. Οφείλω την επιτυχία μου σε σένα γιατί μου έδωσες τον χώρο και τον χρόνο ώστε να μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω σε αυτή την δουλειά».

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