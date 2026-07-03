Με ανανεωμένο look έκανε την εμφάνισή του ο Κώστας Φραγκολιάς στο σημερινό «Happy Day», κλέβοντας από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις.

Στην τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν, ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο μπήκε στο πλατό μαζί με τον Λευτέρη Μητσόπουλο, κάνοντας μια εντυπωσιακή είσοδο με δύο μηχανές. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σταθερά στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του Alpha, εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό της Σταματίνας Τσιμτσιλή και των συνεργατών της. «Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια» είπε η παρουσιάστριστρια του Alpha στον Κώστα Φραγκολιά.