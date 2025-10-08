Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στον Χάρη Λεμπιδάκη για τις ανάγκες της εκπομπής «Το ‘χουμε», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Alpha, «Happy Day».

«Στο “Happy Day” είμαι 11 χρόνια. Ο καθένας θέλει να κάνει κάτι μόνος του. Με καλύπτει το “Happy Day”, θα ήθελα να κάνω κι άλλα πράγματα, άσχετα αν έχω προτεραιότητα πιο πολύ την υποκριτική. Φέτος μου έκατσε να είμαι και στη σειρά “Ηλέκτρα” στην ΕΡΤ1. Εγώ στο “Happy Day” νιώθω σαν να εκφράζω τον μέσο τηλεθεατή που δεν συγκλίνει προς μία πλευρά. Εξαρτάται βέβαια και τι ακούω, γιατί καμιά φορά ακούω τρέλες από την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Δημήτρη Παπανώτα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα νούμερα τηλεθέασης. Εμείς κοιτάμε να περνάμε καλά, να είναι μια ευχάριστη εκπομπή. Στο “Happy Day” δεν είμαστε και οι πιο καλοπληρωμένοι, το ξέρετε κι εσείς της αγοράς».