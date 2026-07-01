Ο αγώνας Αγγλία – Κονγκό για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (1/7).
Τα «τρία λιοντάρια» είναι φυσικά το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στους «16», με το Κονγκό, από την άλλη πλευρά, να μην έχει καθόλου άγχος καθώς η πορεία του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ήδη επιτυχημένη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χέλμοντ Σπορ Φιλικός Αγώνας
18:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – Μπέβερεν Φιλικός Αγώνας
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
19:30 Novasports Prime Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδόσφαιρο