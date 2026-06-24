Οι τέσσερις αγώνες για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (24/6).

Στις 22:00 η Βοσνία θα αντιμετωπίσει το Κατάρ και η Ελβετία τον Καναδά, ενώ ακολουθούν οι αγώνες Μαρόκο – Αϊτή και Νότια Αφρική – Νότια Κορέα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ1 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία- Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο

01:00 ΕΡΤ 1 Μαρόκο – Αϊτή Παγκόσμιο Κύπελλο

04:00 ΕΡΤ 1 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα Παγκόσμιο Κύπελλο

04:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Μεξικό Παγκόσμιο Κύπελλο