Οι τέσσερις αγώνες για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (24/6).
Στις 22:00 η Βοσνία θα αντιμετωπίσει το Κατάρ και η Ελβετία τον Καναδά, ενώ ακολουθούν οι αγώνες Μαρόκο – Αϊτή και Νότια Αφρική – Νότια Κορέα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ1 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία- Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο
01:00 ΕΡΤ 1 Μαρόκο – Αϊτή Παγκόσμιο Κύπελλο
04:00 ΕΡΤ 1 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα Παγκόσμιο Κύπελλο
04:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Μεξικό Παγκόσμιο Κύπελλο