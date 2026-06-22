Η δραματική σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έρχεται απόψε στις 22:00 με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, μια ανάσα πριν το μεγάλο φινάλε.

Τι θα δούμε:

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

«Η οικογένειά μας είναι άρρωστη και δε θα θεραπευθεί ποτέ»

Η Άννα προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή

Η κατάθεση του ψυχίατρου Κώνστα

Δείτε το trailer: