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Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος και η Στέλλα ορίζουν το «τουρλουμπούκι» τους, η Ελένη δίνει απάντηση στην πρόταση γάμου του Δημήτρη και ο Ηρακλής κάνει μια πρόταση στη Τζένη που την εκπλήσσει.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 52: «Ποιοι ακριβώς είμαστε οικογένεια (και ποιοι όχι)»

Σε αυτό το επεισόδιο, οι προτάσεις πάνε κι έρχονται! Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης κι ο Βίκτωρας που κάνουν μια σοβαρή πρόταση στην κυρία Ελένη, αλλά και ο Νίκος με τη Στέλλα και τις κόρες του, που κάνουν μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με το αν αποτελούν «οικογένεια» ή όχι. Ταυτόχρονα η Τζένη έχει τρομοκρατηθεί γιατί κι ο Ηρακλής θέλει να της κάνει μια πρόταση, αλλά εκπλήσσεται όταν συνειδητοποιεί ότι η πρόταση του δεν είναι εκείνη που νόμιζε ότι θα κάνει, ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να περάσει όμορφες στιγμές με την Ελένη και τον Βίκτωρα με το άγχος πάντα της πιθανής επιστροφής της Κατερίνας.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ
Μπαμπά, Σ'αγαπώ
Μπαμπά, Σ'αγαπώ
Μπαμπά, Σ'αγαπώ
Μπαμπά, Σ'αγαπώ

Δείτε sneak previews:

Θα καταφέρουν η Ζωή κι η Σοφία να είναι ευγενικές με τη Στέλλα, όπως τους έχει ζητήσει ο πατέρας τους; Έχει η Στέλλα θέση στην οικογένεια τους; Ή όχι; Μπορούν ο Δημήτρης, η Ελένη κι ο Βίκτωρας να θεωρούν τους εαυτούς τους οικογένεια; Και θα γίνει αν γυρίσει ξαφνικά η Κατερίνα, η βιολογική του μητέρα; Τι πρόταση θα κάνει στην Τζένη ο Ηρακλής και τι ρόλο θα παίξει στην απάντηση της ο Στέλιος; Υπάρχει τελικά κάποια εντελώς κανονική οικογένεια ή ο καθένας μας κάνει το καλύτερο που μπορεί; Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε το trailer: