Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος και η Στέλλα ορίζουν το «τουρλουμπούκι» τους, η Ελένη δίνει απάντηση στην πρόταση γάμου του Δημήτρη και ο Ηρακλής κάνει μια πρόταση στη Τζένη που την εκπλήσσει.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 52: «Ποιοι ακριβώς είμαστε οικογένεια (και ποιοι όχι)»

Σε αυτό το επεισόδιο, οι προτάσεις πάνε κι έρχονται! Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης κι ο Βίκτωρας που κάνουν μια σοβαρή πρόταση στην κυρία Ελένη, αλλά και ο Νίκος με τη Στέλλα και τις κόρες του, που κάνουν μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με το αν αποτελούν «οικογένεια» ή όχι. Ταυτόχρονα η Τζένη έχει τρομοκρατηθεί γιατί κι ο Ηρακλής θέλει να της κάνει μια πρόταση, αλλά εκπλήσσεται όταν συνειδητοποιεί ότι η πρόταση του δεν είναι εκείνη που νόμιζε ότι θα κάνει, ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να περάσει όμορφες στιγμές με την Ελένη και τον Βίκτωρα με το άγχος πάντα της πιθανής επιστροφής της Κατερίνας.

Δείτε sneak previews:

Θα καταφέρουν η Ζωή κι η Σοφία να είναι ευγενικές με τη Στέλλα, όπως τους έχει ζητήσει ο πατέρας τους; Έχει η Στέλλα θέση στην οικογένεια τους; Ή όχι; Μπορούν ο Δημήτρης, η Ελένη κι ο Βίκτωρας να θεωρούν τους εαυτούς τους οικογένεια; Και θα γίνει αν γυρίσει ξαφνικά η Κατερίνα, η βιολογική του μητέρα; Τι πρόταση θα κάνει στην Τζένη ο Ηρακλής και τι ρόλο θα παίξει στην απάντηση της ο Στέλιος; Υπάρχει τελικά κάποια εντελώς κανονική οικογένεια ή ο καθένας μας κάνει το καλύτερο που μπορεί; Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε το trailer: