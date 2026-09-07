Τα ευρωπαϊκά γήπεδα ανάβουν τους προβολείς και οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League επιστρέφουν και φέτος στον ΑΝΤ1, ο οποίος έχει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση.

Συνολικά 19 αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1, κάνοντας πρεμιέρα με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαγκελόνια, που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

Και η φετινή σεζόν των μεταδόσεων του ΑΝΤ1 περιλαμβάνει την παρουσία τριών ελληνικών

ομάδων στις δύο διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα δοκιμαστούν στην απαιτητική League

Phase του UEFA Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε μία μεγάλη πορεία στο UEFA

Conference League.

Οι 3 εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουν τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν και να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται, ακόμα και ως τους τελικούς, που θα φιλοξενηθούν στην Φρανκφούρτη (26/5) και στην Κωνσταντινούπολη (2/6) και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1.

Η αγωνιστική δράση του UEFA Europa League και UEFA Conference League θα συμπληρώνεται και φέτος με την πλούσια εκπομπή «The Football Show», που θα μεταφέρει το «ζέσταμα» πριν την έναρξη των αγώνων, αλλά και τον απόηχο από όλα τα παιχνίδια των ελληνικών και ευρωπαϊκών ομάδων. Η εκπομπή θα προβάλλει όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις της ημέρας από τις δύο διοργανώσεις και τα υπόλοιπα γήπεδα της Ευρώπης, και θα φιλοξενεί συνεντεύξεις από τα παιχνίδια των ελληνικών συλλόγων σε ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό show. Θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με τα γήπεδα, συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, πλούσιο ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικές αναλύσεις με εκλεκτούς καλεσμένους.

Η δημοσιογραφική ομάδα του ΑΝΤ1 θα μας ξεναγεί σε όλες τις ποδοσφαιρικές γωνιές της Ευρώπης για ένα υπερθέαμα με δεκάδες γκολ από τα συνολικά 36 παιχνίδια, που θα περιλαμβάνονται σε κάθε αγωνιστική των δύο διοργανώσεων.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που θα μεταδίδεται στον ΑΝΤ1 θα προβάλλεται ταυτόχρονα στο antenna.gr και στο ΑΝΤ1+. Στο antenna.gr/football περιλαμβάνεται επίσης ξεχωριστή ενότητα για το UEFA Europa League και UEFA Conference League με επιπλέον αποκλειστικά θέματα που δεν θα έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, highlights από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων, δηλώσεις, αποσπάσματα από τα social media, αρθρογραφία, podcast, vlog και φυσικά όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση.