Η Σία Κοσιώνη έκανε απόψε την πρώτη της εμφάνιση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία μετά την πολυετή παρουσία της στον ΣΚΑΪ.

Λίγο πριν τις 19:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου την υποδέχτηκε στο πλατό του δελτίου, παρουσιάζοντάς την στο τηλεοπτικό κοινό ως νέο μέλος της ενημερωτικής ομάδας του σταθμού.

«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες Σία, σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά», είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Η Σία Κοσιώνη, από την πλευρά της, απάντησε: «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου».

Η νέα θέση της Σίας Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

Η πρώτη παρουσία της Σίας Κοσιώνη στον ΑΝΤ1 δεν συνδέεται με την παρουσίαση του δελτίου. Η δημοσιογράφος συμμετέχει στο δελτίο με ρόλο στον σχολιασμό της επικαιρότητας και στην ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων της ημέρας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά την πολυετή τηλεοπτική της διαδρομή στον ΣΚΑΪ, όπου είχε συνδέσει το όνομά της με την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Πλέον, η δημοσιογράφος περνά σε διαφορετικό ρόλο στον ΑΝΤ1, συμμετέχοντας στην καθημερινή ενημερωτική διαδικασία μέσα από τον σχολιασμό των γεγονότων.