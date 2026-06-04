Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026. Ο παλμός, οι σπουδαίες αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ 2026, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ 2026, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων.

«Η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Από τις 11 Ιουνίου, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η ΕΡΤ1 θα μεταδώσουν και τα 104 παιχνίδια που θα απαρτίζουν το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην Ιστορία» τόνισε η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, προσθέτοντας ότι η ΕΡΤ στέλνει στη Βόρεια Αμερική μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers και τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα μεταφέροντας τα ρεπορτάζ, την ατμόσφαιρα και τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Στόχος της ΕΡΤ είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τηλεθεατών, τόνισε από την πλευρά του, ο διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας, σημειώνοντας ότι «οι σχολιαστές θα αποδώσουν με συναίσθημα, αντικειμενικότητα και σωστά Ελληνικά τις περιγραφές του Μουντιάλ» προσφέροντας, παράλληλα, αποκλειστικά θέματα και ιστορίες από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ θα προσαρμοστεί και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, όπως ανακοίνωσε ο προϊστάμενος του αθλητικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Σήφης Βοτζάκης. «Θα έχουμε 24ωρη ροή προγράμματος, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μεταμεσονύκτιων αγώνων» ανέφερε.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος, συζητώντας με τη Χριστίνα Βραχάλη, τόνισε ότι το Μουντιάλ «είναι το γεγονός της χρονιάς κι εγώ είμαι μεταξύ των τυχερών που θα το παρουσιάσουμε».

Και οι 104 συναρπαστικοί αγώνες του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία, απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Επιπλέον, η ΕΡΤ θα προσφέρει πλήρη κάλυψη της κορυφαίας διοργάνωσης, με αποκλειστικό παρασκήνιο που θα μεταφέρουν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι Γιάννης Καραλής, Τάσος Κολλίντζας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ιωσήφ Νικολάου, Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τραπεζανίδης και Γιώργος Χαϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων, μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο Μπλέτσο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Πολύζο, Χρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

Στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής θα μας βάζουν καθημερινά τρεις εκπομπές στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με ανάλυση, ρεπορτάζ και ειδικά αφιερώματα:

Στις 15:00, η Χριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 20:00, ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης, σχολιάζουν τα μεγάλα ματς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων, αναλύουν τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ, οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο εισιτήρια για αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Την αρχισυνταξία και επιμέλεια των εκπομπών της ΕΡΤ θα αναλάβουν οι: Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Μίλτος Θεοδοσίου, Κώστας Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Μπότσας, Μιχάλης Πέτκοφ, Δημήτρης Κασαβέτης και Λεωνίδας Κασνετσης.

Επιπλέον, η ΕΡΤ για πρώτη φορά διευρύνει την κάλυψη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, με παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου μέσα και έξω από τα γήπεδα, σε 24ωρη βάση, με παραλειπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και ιστορικές στιγμές που θα καταγράφει, μεταφέροντας τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου στον μαγικό κόσμο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τον παλμό του Μουντιάλ και την ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αμερική θα μας μεταφέρουν, ο Χρήστος Ανθόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν… τον γύρο της Αμερικής σε 40 ημέρες! Ταυτόχρονα, μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ, θα απολαμβάνουμε ξεχωριστό περιεχόμενο με την αγαπημένη ηθοποιό Δανάη Λουκάκη, που μετά την επιτυχημένη σειρά «Ηλέκτρα», έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τους φαν της στρογγυλής θεάς.

Στον ρυθμό του Μουντιάλ θα μας μεταφέρουν καθημερινά, και οι ενημερωτικές εκπομπές, όπως και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, μεταδίδοντας τις τελευταίες εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν, φυσικά, και τα ενημερωτικά sites της Δημόσιας Τηλεόρασης, ertnews.gr και ertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων.

Στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής «κατεβαίνει» και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Με ειδικές εκπομπές για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, μετάδοση αγώνων της διοργάνωσης και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τους δημοσιογράφους και τεχνικούς της ΕΡΤ που θα βρίσκονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 – ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1)

22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)

22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1)

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1