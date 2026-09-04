Mια πρώτη γεύση από το νέο της άλμπουμ, καλώντας τους θαυμαστές της να αφεθούν στον χορό έδωσε η Μάιλι Σάιρους.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες το «Bass Persuades», το πρώτο τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Mert Alas, σταθερού συνεργάτη της, τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το People, σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας της, η διάσημη ποπ σταρ αφήνει στην άκρη το επώνυμό της και συστήνεται απλώς ως Μάιλι.

Το «Bass Persuades» παντρεύει το έντονο μπάσο, τα synthesizers και στοιχεία της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του ’80 με έναν dance-pop ρυθμό. Οι στίχοι του εστιάζουν στον εθισμό στα κινητά, τις οθόνες και στους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, με τη Σάιρους να προτρέπει το κοινό να αφήσει τις συσκευές στην άκρη, να ξεφύγει από το χάος και να αφεθεί στον χορό.

Στο βίντεο κλιπ, η πρόσκληση παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η σταρ ξεκινά με μια ομάδα χορευτών και καταλήγει να ξεσηκώνει ένα ολόκληρο πλήθος στους δρόμους της πόλης.

«Η μουσική μάς κυριεύει. Την αισθανόμαστε, τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε με αυτήν, την αφήνουμε να βγει προς τα έξω και συνεχίζουμε παρακάτω. Είναι ισχυρή, ευάλωτη, γλυκιά και δυνατή», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ την 1η Σεπτεμβρίου.

«Γεμάτη καρδιά, στενοχώρια και κάθε ενδιάμεση πτυχή της ζωής. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που γίνεστε μέρος των πιο τρελών ονείρων μου. Ειλικρινά, ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του «Bass Persuades», η Μάιλι Σάιρους θα επιστρέψει στη σκηνή για δύο σπάνιες εμφανίσεις στο εμβληματικό Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου. Μαζί της θα είναι το ροκ συγκρότημα Model/Actriz. Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου.