Η Τζένιφερ Λόπεζ μπορεί να έχει τραγουδήσει πως η αγάπη «δεν κοστίζει τίποτα», όμως οι ερωτικές απογοητεύσεις φαίνεται πως της έχουν δώσει πολύτιμα μαθήματα ζωής.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές, μίλησε ανοιχτά για την πολυσυζητημένη προσωπική της ζωή, εκφράζοντας μια άποψη που δεν περνά απαρατήρητη: «Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία».

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε τη δήλωση στο τελευταίο επεισόδιο του «SubwayTakes with Kareem Rahma», εξηγώντας πως το τέλος μιας σχέσης μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Η Λόπεζ, η οποία χώρισε από τον Μπεν Άφλεκ τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 21 μήνες γάμου, ανέφερε πως οι μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή της ήρθαν μέσα από τις δύσκολες στιγμές. «Νιώθω ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι προσωπικής εξέλιξης που έχω ζήσει, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά, έχουν έρθει πάντα μετά από μια ερωτική απογοήτευση», είπε στον Kareem Rahma, ενώ βρισκόταν στο μετρό της Νέας Υόρκης.

«Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις. Ισχύει και για τις απογοητεύσεις στη δουλειά, για όλα. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Λες: “Τι συνέβη; Πώς το διαχειρίζομαι αυτό; Γιατί το κάνω συνέχεια; Γιατί δεν έγινε αυτό που περίμενα; Τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα;”. Και έτσι αλλάζεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, όσοι πληγώνουν τους άλλους χωρίς να επηρεάζονται, μένουν στάσιμοι. «Αν περνάς τη ζωή σου ραγίζοντας καρδιές και είσαι εκείνος που δεν αισθάνεται ποτέ τίποτα, τότε εσύ είσαι ο χαμένος», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μαθαίνεις ποτέ τίποτα».

Τζένιφερ Λόπεζ για χωρισμούς: «Πρέπει να κάνεις πάρτι»

Η πρωταγωνίστρια του «Office Romance» μοιράστηκε επίσης ακόμη μία άποψη που μπορεί να προκαλέσει συζήτηση: οι χωρισμοί, όπως είπε, θα έπρεπε να γιορτάζονται. «Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι», ανέφερε. «Ο κόσμος θα έπρεπε να λέει: “Χωρίσατε; Συγχαρητήρια”. Γιατί, πρώτον, πήρες μια απόφαση. Και δεύτερον, πιθανότατα ήταν το καλύτερο για όλους».

Παρότι υπήρξαν φήμες ότι η Λόπεζ έχει έρθει κοντά με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκόλντσταϊν, η ίδια τις διέψευσε σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Today», λέγοντας ξεκάθαρα: «Δεν βγαίνω ραντεβού».

Όσο για τον επόμενο άνθρωπο που θα μπει στη ζωή της, η Λόπεζ άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει συγκεκριμένο «τύπο». «Δεν κάνω διακρίσεις», είπε χαρακτηριστικά. «Μου αρέσουν οι αδύνατοι άνδρες. Μου αρέσει και λίγη κοιλίτσα. Μου αρέσουν τα γένια, αλλά μου αρέσει και το ξυρισμένο πρόσωπο. Δεν έχει σημασία. Μου αρέσει ο άνθρωπος που είναι μέσα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.