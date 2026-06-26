Ένα επιχειρηματικό θρίλερ, μια φιλία που τινάχτηκε στον αέρα, 63 εκατομμύρια ευρώ, μια δικαστική διαμάχη που φαίνεται πως θα κρατήσει καιρό και δύο κεντρικά και πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, η Αθηνά Ωνάση από τη μια και ο μέχρι πρότινος καλός της φίλος και συνεργάτης Γιαν Τοπς από την άλλη.

Αφορμή έχει σταθεί το μειοψηφικό μερίδιο που κατέχει η Ελληνίδα χρυσή κληρονόμος στο «Global Champions Tour and League» αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ, της τάξεως του 25%, που η Αθηνά Ωνάση και η ομάδα των δικηγόρων και των συμβούλων της αναφέρει πως αποκρύπτεται ως πληροφορία για κάποιους λόγους που δεν κατανοεί από την εταιρεία «Tops».

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία, πριν λίγες μέρες, στράφηκε στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο του Άμστερνταμ, το οποίο έχει πλέον προτείνει διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμβιβασμού.

Και ενώ η υπάρχουσα κατάσταση είναι τεταμένη ανάμεσα στις δύο μεριές, έρχεται να προστεθεί και ένα άλλο ζήτημα που διαφωτίζει πλέον ξεκάθαρα την μέχρι πρότινος έξοδο «για προσωπικούς λόγους» της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση από την «Groupe Casino». Η εταιρεία του Γιαν Τοπς, για να ανακάμψει, αναζήτησε νέους επενδυτές, ταυτόχρονα με την είσοδο της Αθηνάς Ωνάση σε αυτήν. Τους βρήκε ανάμεσα στο Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Κατάρ, από τη μια, αλλά και στον Τσέχο δισεκατομμυριούχο, Daniel Kretinsky, της «Groupe Casino», από την άλλη, που βιώνουν αυτή την περίοδο τη διαμάχη εκ των έσω και πιθανότατα έχουν ήδη επιλέξει με ποιο στρατόπεδο θα συμπορευθούν.

Οι λεπτομέρειες της διαμάχης Ωνάση – Τοπς

Μετοχική Συμμετοχή στο «Global Champions Tour and League»

Σύμφωνα με τα όσα στοιχεία έχουν δει το φως της δημοσιότητας το 2022, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Αθηνάς Ωνάση αγόρασε μερίδιο 25% στο «Global Champions Tour and League» έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αθηνά Ωνάση παραπονιέται ότι στερείται επαρκούς ή οποιασδήποτε εικόνας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας και για τον λόγο αυτό προέβη σε νομικές ενέργειες, ζητώντας τη δικαστική ακρόαση όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο στο Άμστερνταμ πρότεινε διαμεσολάβηση για την επίλυση των ζητημάτων σχετικά με τη σχέση και την παροχή πληροφοριών με τα δύο μέρη να έχουν συμφωνήσει σε αυτό, σύμφωνα και με δημοσιεύματα στο «Quotenet», αλλά και στην επιχειρηματική σελίδα «FD» της Ολλανδίας.

Το Quotenet αναφέρει τα εξής, σχετικά με το θέμα:

«Το 2022, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Corvallis, ιδιοκτησίας της Αθηνάς Ωνάση, πλήρωσε 63 εκατομμύρια ευρώ για το 25% των μετοχών της εταιρείας που ανήκει στην εταιρεία Tops, η οποία διοργανώνει αγώνες υπερπήδησης εμποδίων υψηλών προδιαγραφών παγκοσμίως. Λίγο πριν από τη συναλλαγή, η Tops είχε επαναγοράσει τις μετοχές από τον μέτοχο Frank McCourt μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη.

Χωρίς κέρδος

Για να αναπτύξει την εταιρεία, η Tops αναζήτησε νέους επενδυτές. Παράλληλα με την Αθηνά Ωνάση, συμμετείχαν το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Κατάρ και ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Daniel Kretinsky της Groupe Casino. Κάθε μειοψηφικός μέτοχος (από τους τρεις) έλαβε μια θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο προεδρεύεται από τον Henk Rottinghuis.

Σύμφωνα με την ομάδα της Αθηνάς Ωνάση, η εταιρεία Tops υποτίθεται ότι θα είχε κέρδη εκατομμυρίων έως το 2023. Αντί για τα υποσχεμένα πλούτη, ωστόσο, υπήρξαν ζημίες – και, για να χειροτερέψουν τα πράγματα, η Ωνάση και ο Tops ήρθαν σε σύγκρουση. Με την ομάδα του Γιαν Τοπς να υποστηρίζει ότι αυτή η σύγκρουση πηγάζει από προσωπικά ζητήματα.

Έξοδα ταξιδιού

Ένα σημείο διαφωνίας είναι τα έξοδα ταξιδιού που χρεώνει ο Γιαν Τοπς για την εργασία των συμβούλων του. Συμφωνήθηκε ότι αυτά τα έξοδα θα περιορίζονται στα 300.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το ποσό αυτό καταβάλλεται ως πάγια αμοιβή, ανεξάρτητα από τα πραγματικά έξοδα ταξιδιού που πραγματοποιούνται.

Η Αθηνά Ωνάση προσπάθησε να πουλήσει το μερίδιό της. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα της ίδιας που επικαλείται το Quotenet, ένας υποψήφιος αγοραστής ήταν η Bluestone Capital, η οποία όμως και αποσύρθηκε λόγω έλλειψης εικόνας για την απόδοση της εταιρείας. Με τα μέρη να συμφωνούν ότι το μερίδιο της Ωνάση αξίζει επί του παρόντος λιγότερο από τα 63 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε αρχικά για αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα ετήσιο έλλειμμα ρευστότητας που καλύπτεται από δάνειο από την Tops».