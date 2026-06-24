Κάθε χρόνο, κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Κυανής Ακτής, από τις 11 έως και τις 14 Ιουνίου στις ακτές της παραλίας Pampelonne στο Saint Tropez της Γαλλίας λαμβάνει χώρα μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και αναγνωρισμένες ιππικές εκδηλώσεις στον κόσμο η «Έκθεση Ιππασίας Αθηνάς Ωνάση».

Οι πέντε αστέρων αγώνες, εφάμιλλοι του αντίστοιχου Ολυμπιακού αθλήματος της ιππασίας, πραγματοποιήθηκαν και φέτος, με την Anastasia Nielsen να κερδίζει το Grand Prix στη Ramatuelle.

Όμως με μια διαφορά που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σε όσους βρέθηκαν εκεί και παρακολούθησαν το αθλητικό event στο οποίο λαμβάνει μέρος η διεθνής ελίτ ιππέων. Φέτος από την επίσημη ονομασία των αγώνων είχε αφαιρεθεί το όνομα της Ελληνίδας χρυσής κληρονόμου.

Με τον παγκόσμιας κλάσης πεντάστερο αγώνα που έγινε γνωστός ως «Longines Athina Onassis Horse Show» να ονομάζεται πλέον «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/ Saint Tropez».

Το «Longines Athina Onassis Horse Show» (LAOHS), το οποίο φέτος μετονομάστηκε σε «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/ Saint Tropez», είναι ένας ετήσιος, παγκόσμιας κλάσης, πεντάστερος (CSI5*) αγώνας υπερπήδησης εμποδίων που καθιερώθηκε το 2007 στο São Paulo της Βραζιλίας από την Ελληνίδα ιππέα και κληρονόμο Αθηνά Ωνάση.

Το όνομα της Αθηνάς Ωνάση όταν η διοργάνωση ήταν συνυφασμένη με το όνομά της

Στην πορεία, το event εντάχθηκε στο φημισμένο «Longines Global Champions Tour», ένα πρωτάθλημα όπου μόνο οι καλύτεροι αναβάτες και άλογα του κόσμου έρχονται για να αγωνιστούν σε θεαματικά αγωνίσματα.Φέρει δε την υπογραφή του ισχυρού άνδρα στην παγκόσμια ιππασία Γιάν Τοπς με τον οποίο η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση έχει μια συνεργασία χρόνων.

Όπως είχε αναφέρει πρώτο το Newsbeast.gr, η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε στις 14 Ιουνίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου «Groupe Casino». Η συμμετοχή της εγγονής του Έλληνα κροίσου στην ηγεσία της ιστορικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ είχε ξεκινήσει την άνοιξη του 2024, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος είχε περιέλθει στον έλεγχο νέου επενδυτικού σχήματος με κύριο μέτοχο τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Daniel Kretinsky, με πρωτοβουλία του οποίου η Αθηνά Ωνάση είχε συμπεριληφθεί στο νέο διοικητικό σχήμα.

Κεντρική Φωτογραφία: Newspress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia