Η βασίλισσα Λετίθια αναφέρθηκε δημόσια στην καταστροφή που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα, εκφράζοντας την ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, όπου οι ανθρώπινες απώλειες και οι τραυματισμοί συνεχίζουν να αυξάνονται.

Οι δηλώσεις της έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης για τα 15 χρόνια του περιοδικού Ethic, στο Ίδρυμα Ορτέγα-Μαρανιόν, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες πληροφορίες για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις»

Η Ισπανίδα βασίλισσα αναφέρθηκε αρχικά στον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν για το Μεξικό, τονίζοντας ότι η ισπανική κοινωνία παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα.

«Ο βασιλιάς ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό και, φυσικά, τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας μας παρακολουθούμε με ανησυχία τις πληροφορίες και τις ειδήσεις μετά από αυτούς τους δύο σεισμούς σε διάφορες περιοχές της Βενεζουέλας. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων είναι αυτός που γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να αυξηθεί, ενώ οι καταστροφές είναι τεράστιες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διεθνή κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας.

«Η Ισπανία έχει ήδη προσφέρει τη βοήθειά της και περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε τις επόμενες εβδομάδες. Η διάσωση πιθανών εγκλωβισμένων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, ενώ οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί. Έπειτα θα ακολουθήσει η ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών, η οποία επίσης θα είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο».

Το μήνυμα στήριξης της ισπανικής βασιλικής οικογένειας

Πριν από τις δηλώσεις της Λετίθια, η ισπανική βασιλική οικογένεια δημοσιοποίησε μήνυμα συμπαράστασης προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν.

«Όλη μας η στήριξη προς τον λαό της Βενεζουέλας για την τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη χώρα. Θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη, την αγάπη και τη δύναμή μας προς όλους τους τραυματίες και τις κοινότητες που επλήγησαν από αυτή την καταστροφή. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα».

Παράλληλα, το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διπλωματικές αρχές στο Καράκας παραμένουν πλήρως επιχειρησιακές και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση των αναγκών και τον σχεδιασμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έπληξαν κυρίως την περιοχή της Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και υποδομές.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί ως ιδιαίτερα δύσκολη, δηλώνοντας:

«Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτεία Λα Γκουάιρα αποτελεί μια πραγματική τραγωδία και πλέον χαρακτηρίζεται περιοχή καταστροφής».