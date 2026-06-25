Το Παλάτι Σκάουγκουμ αποτελεί τον σταθμό για τη νέα καθημερινότητα που ξεκινά η Μέττε Μάριτ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της. Η μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας, η οποία υπεβλήθη σε μεταμόσχευση πνεύμονα εξαιτίας της επιδείνωσης που παρουσίασε η πνευμονική ίνωση με την οποία διαγνώστηκε το 2018, μεταφέρεται στην ιδιωτική της κατοικία για το κρίσιμο διάστημα της αποθεραπείας της.

Ιατρικές πηγές περιγράφουν τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η πριγκίπισσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η ζωή της πριγκίπισσας Μέττε Μάριτ έχει αλλάξει»

«Απομόνωση» 1.000 τετραγωνικών μέτρων μέσα στο δάσος

Το συγκεκριμένο κτήμα βρίσκεται νοτιοδυτικά του Όσλο, σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της πρωτεύουσας, και προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους απομόνωσης από τη δημόσια ζωή. Η έκταση περιβάλλεται από πυκνό δάσος 15 εκταρίων και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ τη φύλαξη έχει αναλάβει η Βασιλική Φρουρά.

Στο εσωτερικό του Παλατιού Σκάουγκουμ, κατά την επίσκεψη της Κέιτ και του Ουίλιαμ

Twitter / Sipa USA / Profimedia

Ο πρίγκιπας Χάακον και η σύζυγός του εγκαταστάθηκαν στο ακίνητο το 2003, δύο χρόνια μετά την τέλεση του γάμου τους. Το οίκημα εκτείνεται σε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει περίπου 140 δωμάτια, προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο για την αποκατάσταση της υγείας της μητέρας της πριγκίπισσας Ίνγκριντ Αλεξάνδρας.

Η ανακαίνιση των 4 εκατομμυρίων ευρώ

Πριν από τη μετακόμιση του ζευγαριού, το κτίριο υπέστη ριζική αναμόρφωση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειας. Οι εργασίες ανακαίνισης άγγιξαν το κόστος των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, εστιάζοντας στη λειτουργικότητα και την άνεση, μακριά από τα πρότυπα της παραδοσιακής βασιλικής χλιδής.

Το εσωτερικό αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα:

Το ισόγειο: Περιλαμβάνει τις αίθουσες επίσημων υποδοχών και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες με θέα στο φιόρδ του Όσλο, καθώς και μια μεγάλη τραπεζαρία με ψηλά ταβάνια.

Περιλαμβάνει τις αίθουσες επίσημων υποδοχών και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες με θέα στο φιόρδ του Όσλο, καθώς και μια μεγάλη τραπεζαρία με ψηλά ταβάνια. Ο επάνω όροφος: Φιλοξενεί αποκλειστικά τα ιδιωτικά διαμερίσματα της οικογένειας και το σαλόνι σε γήινες και λευκές αποχρώσεις.

Η ροή της ενημέρωσης από την πλευρά του στέμματος για την εξέλιξη της υγείας της Μέττε Μάριτ θα παραμείνει περιορισμένη, καθώς δεν έχει οριστεί σαφές πλάνο για την επανεμφάνισή της στα επίσημα καθήκοντά της.