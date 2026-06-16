Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα βρίσκεται η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ της Νορβηγίας, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση, γεγονός που αναγκάζει τον σύζυγό της να αλλάξει πλήρως την καθημερινότητά του.

Ο πρίγκιπας Χάακον πρόκειται να ελαττώσει τη δραστηριότητά του και τις δημόσιες εμφανίσεις του, με σκοπό να σταθεί στο πλευρό της συζύγου του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα σοβαρή πνευμονική νόσο.

Η 52χρονη πριγκίπισσα διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης που προκαλεί έντονη αναπνευστική δυσχέρεια. Η κατάστασή της έφτασε σε οριακό σημείο το τελευταίο διάστημα, αναγκάζοντας το ιατρικό επιτελείο να την εντάξει στη λίστα για τη συγκεκριμένη επέμβαση, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση, καθώς εκτιμάται ότι ο ασθενής έχει προσδόκιμο ζωής μόλις ένα έως δύο χρόνια χωρίς αυτή την παρέμβαση.

Η επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι και οι ακυρώσεις

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση μέσω γραπτής τοποθέτησης, εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και στο εξής ο πρίγκιπας Χάακον.

Το παλάτι ανέφερε συγκεκριμένα:

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της πριγκίπισσας, ο πρίγκιπας διάδοχος θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του στον μέλλον προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο»

Ήδη, ο πρίγκιπας Χάακον προχώρησε στη διαγραφή των προγραμματισμένων υποχρεώσεών του για σήμερα και για αύριο, Τετάρτη, ενώ την περασμένη Παρασκευή απείχε και από το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Η καταδίκη του γιου της Μέττε Μάριτ

Η κρίσιμη αυτή εξέλιξη για την υγεία της πριγκίπισσας συμπίπτει χρονικά με μια σοβαρή δικαστική περιπέτεια για την οικογένεια, καθώς την προηγούμενη ημέρα ανακοινώθηκε η καταδίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Ο 29χρονος, τον οποίο η Μέτε Μάριτ απέκτησε από προηγούμενη σχέση της πριν παντρευτεί τον διάδοχο το 2001, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αντιμετωπίζοντας συνολικά 32 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες και δύο βιασμούς.

Ο ίδιος δεν αποδέχεται το βαρύ κατηγορητήριο, με την υπεράσπισή του να ξεκαθαρίζει τη μετέπειτα δικαστική πορεία της υπόθεσης: «Οι δικηγόροι του έχουν ανακοινώσει ότι θα ασκήσουν έφεση».