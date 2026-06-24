Η συνάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ στο αεροδρόμιο ήταν αρκετή για να τον κάνει να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του στα social media.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα με αφορμή το 16ο Athens Open Air Film Festival.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Απίστευτο. Να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός ένας ζωντανός μύθος. Χάρβεϊ Καϊτέλ».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ακόμη ότι συζήτησαν για την Ελλάδα, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και τη Φλώρινα, ενώ σημείωσε πως ο ηθοποιός του εξέφρασε την αγάπη του για τη χώρα.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μία από τις στιγμές που θα θυμάται για πάντα, αναφερόμενος παράλληλα σε μερικές από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές δουλειές του Χάρβεϊ Καϊτέλ.