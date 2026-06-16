Η Μαρία Καβογιάννη μοιράστηκε μια στιγμή από τον γάμο της Δανάη Μπάρκα, σχολιάζοντας με χιούμορ ένα έθιμο που τηρήθηκε στο μυστήριο.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε στη Μεσσηνία τον Φάνη Μπότση, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Μαρία Καβογιάννη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», η ηθοποιός ανέφερε ότι συγκινήθηκε βλέποντας τη ντυμένη νύφη, καθώς τη γνωρίζει από μικρό παιδί: «Ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό».

Μεταξύ άλλων σχολίασε χαριτολογώντας ότι «πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια», αναφερόμενη στο παραδοσιακό έθιμο.