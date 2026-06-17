Μπορεί για τους περισσότερους ένα διαβατήριο να είναι το βασικό «εισιτήριο» για ταξίδια στο εξωτερικό, όμως για τον βασιλιά Κάρολο Γ’ αυτός ο κανόνας απλώς δεν ισχύει.

Από την ανάρρησή του στον βρετανικό θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο μονάρχης έχει επισκεφθεί ήδη 10 χώρες και καμία από αυτές δεν απαιτούσε ταξιδιωτικό έγγραφο στο όνομά του.

Ο λόγος είναι θεσμικός και βαθιά συμβολικός, αναφέρει το hellomagazine.com. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής μοναρχίας, ο εν ενεργεία μονάρχης δεν χρειάζεται διαβατήριο, καθώς όλα τα βρετανικά διαβατήρια εκδίδονται στο όνομά του. Επομένως, ο ίδιος δεν μπορεί να εκδώσει έγγραφο «προς τον εαυτό του».

Η σχετική διατύπωση που περιλαμβάνεται στα βρετανικά διαβατήρια εξηγεί και τον ρόλο τους: ο Υπουργός Εξωτερικών, εκ μέρους του βασιλιά, ζητά από τις αρχές άλλων χωρών να επιτρέψουν στον κάτοχο να ταξιδεύει ελεύθερα και να του παρέχουν την απαραίτητη προστασία και διευκόλυνση. Έτσι, το διαβατήριο λειτουργεί ουσιαστικά ως επίσημη συστατική επιστολή του κράτους.

Η παράδοση αυτή δεν ξεκίνησε με τον βασιλιά Κάρολο. Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ δεν είχε ποτέ διαβατήριο κατά τη διάρκεια της ιστορικής, 70ετούς βασιλείας της, κατά την οποία επισκέφθηκε 117 χώρες. Αντίθετα, όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος ταξίδευε κανονικά με διαβατήριο, όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σήμερα, η εξαίρεσή του αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα -και λιγότερο γνωστά- προνόμια του βρετανικού θρόνου, που υπενθυμίζει ότι ο μονάρχης δεν λειτουργεί ως απλός πολίτης, αλλά ως θεσμικό κεφάλι του κράτους.

Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η παράδοση και η κρατική συμβολική εξουσία συνεχίζουν να καθορίζουν ακόμη και τις πιο καθημερινές λεπτομέρειες της βασιλικής ζωής.