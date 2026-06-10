Η νικήτρια του πρώτου «My Style Rocks», Ραμόνα Βλαντή, μίλησε και στις τηλεοπτικές κάμερες και ρωτήθηκε για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών.

«Δεν ξέρω τίποτα για καμία εμφάνιση της Τούνη στις Κάννες. Εγώ ξέρω για τις δικές μου εμφανίσεις, που είναι πάντα τέλειες. Εγώ δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες. Πάω μόνο εκεί που έχω λόγο ύπαρξης και με καλούνε. Εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι απλός. Γενικά όλη η Ραμόνα δεν είναι ένα απλό πράγμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Ούτε όταν κοιμάμαι δεν είμαι απλή», σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Τούνη τόνισε στα social media ότι δεν πλήρωσε για να περπατήσει στο κόκκινο χαλί των Καννών και πως ήταν καλεσμένη.

«Εσύ θα στεναχωρηθείς αν αρπαχτούν η Ραμόνα με την Τούνη;», αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε ότι η Ιωάννα Τούνη δεν πλήρωσε για να πάει στις Κάννες.