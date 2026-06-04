Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε όσους σχολίασαν την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πλήρωσε για να βρεθεί στη διοργάνωση, όπως είχε ακουστεί.

Η influencer ανέβασε την Τετάρτη 3 Ιουνίου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εξήγησε τι έγινε πίσω από την παρουσία της στο κόκκινο χαλί. Παράλληλα, μίλησε και για την μπλε τουαλέτα που φόρεσε, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από την αγορά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Σόρρυ που θα σου το χαλάσω, εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες Έλληνες παντελώς άσχετοι με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο. Πήγα εγώ και ξαφνικά “πώς”, “τι” και “γιατί” λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;».

«Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες. Για την ακρίβεια έχω δώσει λεφτά για τα αεροπορικά για να πάω στη Νίκαια. Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν. Ήμουν τον χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο. Πριν κάποιους μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου, τη Στέλλα, και ψάχναμε φορέματα όπου είχα δει αυτή τη φορεματάρα, την τεράστια την μπλε, και λέω “αυτό το φόρεμα θα το πάρω”. Μου λέει “πού θα το βάλεις;”. Λέω “άκου Στέλλα, αγόρασε το φόρεμα και η περίσταση θα ακολουθήσει. Θα πάω στις Κάννες“. Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω κάπως. Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα ότι κάποια στιγμήμπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω. Τότε μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να με καλέσει κάποια εταιρία, με κάλεσαν από τις Κάννες. Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε. Αντίο!», σημειώνει η Ιωάννα Τούνη στο TikTok.