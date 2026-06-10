Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Νάξο, όπου απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράζεται συχνά στιγμές από το ταξίδι τους με τους followers της στα social media.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που έκανε στα Instagram Stories της, ξεχώρισε μια τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι δυο τους περνούν όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις ομορφιές του νησιού.

Δείτε τη κοινή τους φωτογραφία:

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης γνωρίζονται από παλιά, καθώς εκείνος ήταν ο εφηβικός της έρωτας. Μετά από χρόνια οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά και πλέον ζουν μια όμορφη σχέση. Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται κάποιες στιγμές τους στα social media, δείχνοντας πως είναι χαρούμενη στο πλευρό του.

«Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο, έξυπνο, κουλ, υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Lucky me», έγραψε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του συντρόφου της.