Το εμβληματικό δαχτυλίδι αρραβώνων της πριγκίπισσας Κέιτ έχει γράψει τη δική του ιστορία στη σύγχρονη βασιλική μυθολογία. Το ζαφείρι των 12 καρατίων που ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα, ενώ η βέρα από ουαλικό χρυσό που προστέθηκε μετά τον γάμο του 2011 αποτελεί ένα ακόμα σύμβολο της σχέσης του ζευγαριού.

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που οι παρατηρητικοί royal watchers έχουν προσέξει εδώ και χρόνια: ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν φοράει βέρα.

Παρά το γεγονός ότι είναι παντρεμένος με την Κέιτ εδώ και 15 χρόνια, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν εμφανίστηκε ποτέ δημόσια με γαμήλιο δαχτυλίδι. Και ενώ πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για κάποια αυστηρή βασιλική παράδοση, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή.

Λίγο πριν από τον γάμο του ζευγαριού στο Αβαείο του Γουέστμινστερ το 2011, το Παλάτι του Σεντ Τζέιμς είχε γνωστοποιήσει ότι ο Ουίλιαμ δεν επρόκειτο να λάβει βέρα κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με πηγές του παλατιού, η απόφαση σχετιζόταν αποκλειστικά με το προσωπικό του γούστο.

«Δεν είναι άνθρωπος που του αρέσουν τα κοσμήματα. Δεν φορούσε ποτέ και δεν ήθελε να ξεκινήσει τώρα», είχε αναφέρει τότε άνθρωπος του περιβάλλοντός του, σύμφωνα με το hellomagazine.com. Με άλλα λόγια, η απουσία βέρας δεν κρύβει κάποιο πρωτόκολλο ή ιδιαίτερο συμβολισμό, είναι απλώς θέμα προσωπικής προτίμησης.

Βέβαια, η βασιλική παράδοση ίσως να έπαιξε έναν δευτερεύοντα ρόλο. Όπως έχουν επισημάνει ειδικοί σε θέματα της βρετανικής μοναρχίας, οι άνδρες της βασιλικής οικογένειας δεν συνήθιζαν ιστορικά να φορούν βέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος δεν φόρεσε ποτέ γαμήλιο δαχτυλίδι, παρά τον γάμο του με τη βασίλισσα Ελισάβετ που διήρκεσε περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Από την άλλη πλευρά, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Χάρι ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Ο Κάρολος φοράει το χαρακτηριστικό του δαχτυλίδι με σφραγίδα, ενώ ο Χάρι επέλεξε μια μοντέρνα βέρα από πλατίνα όταν παντρεύτηκε τη Μέγκαν Μαρκλ το 2018.

Όσο για την Κέιτ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συλλογή των κοσμημάτων της. Εκτός από τη βέρα της από σπάνιο ουαλικό χρυσό και το διάσημο ζαφείρι της Νταϊάνα, τα τελευταία χρόνια έχει προσθέσει διακριτικά δαχτυλίδια αιώνιας αγάπης που συνδυάζουν κομψότητα και πρακτικότητα.