Η Βικτόρια Μπέκαμ εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης του ομώνυμου μπραντ στις ΗΠΑ, επιλέγοντας το φημισμένο εμπορικό κέντρο Bal Harbour Shops στο Μαϊάμι.

Η σχεδιάστρια μοιράστηκε λεπτομέρειες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα σχεδιάστηκε ως προέκταση του κεντρικού καταστήματος του οίκου στο Mayfair του Λονδίνου. Το εν λόγω σημείο πώλησης προσφέρει για πρώτη φορά στο αγοραστικό κοινό των ΗΠΑ την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το μπραντ, χωρίς να απαιτείται ταξίδι στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός του χώρου ξεφεύγει από τα πρότυπα μιας συμβατικής μπουτίκ, παραπέμποντας στην αισθητική ενός κομψού αρχοντικού με οικείο χαρακτήρα, όπου κυριαρχούν οι τοίχοι σε βαθύ πράσινο χρώμα και οι πολυτελείς ξύλινες επενδύσεις.

Το κατάστημα συγκεντρώνει τόσο τις συλλογές μόδας όσο και τη σειρά καλλυντικών του οίκου. «Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια επιμελημένη συλλογή ενδυμάτων και αξεσουάρ, καθώς και μια αποκλειστική, ειδική συλλογή καλλυντικών σε πλούσιους μπρούντζινους τόνους», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπέκαμ.

Η λειτουργία του νέου pop-up σημείου, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 30 Σεπτεμβρίου, συμπίπτει με την επιτυχημένη ανάκαμψη του μπραντ της πρώην Spice Girl, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 170 εκατομμύρια δολάρια κατά το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με το FashionUnited, η ενισχυμένη απόδοση είχε ωθήσει αρχικά τη διοίκηση να εξετάσει το άνοιγμα καταστημάτων στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, με τη δεύτερη να αποτελεί αγορά-κλειδί για την εταιρεία, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που προκάλεσε η πτώχευση της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Saks.