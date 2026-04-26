Οι επιπτώσεις της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στην ανθρώπινη υγεία αποτελούν πλέον πεδίο έντονης επιστημονικής ανησυχίας και όχι άδικα.

Ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο έδειξε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να είναι εξίσου εθιστικά με τα προϊόντα καπνού. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η ικανότητά τους να μεταφέρουν γρήγορα στον εγκέφαλο χημικές ουσίες που προκαλούν ευχαρίστηση μπορεί να τα καθιστά δυνητικά εθιστικά, ενισχύοντας την επιθυμία για ολοένα μεγαλύτερη κατανάλωση.

Εδώ και χρόνια, μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωσή τους με σοβαρούς κινδύνους όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και πρόωρο θάνατο. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα φωτίζει πλέον και λιγότερο γνωστές συνέπειες, από τη μυϊκή υγεία μέχρι τη γυναικεία γονιμότητα.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να επιδεινώσουν την υγεία των μυών.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Radiology, περιοδικό της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής (RSNA), διαπίστωσε ότι μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέεται με αυξημένη αποθήκευση λίπους στους μύες του μηρού.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αθώα: υψηλότερα επίπεδα ενδομυϊκού λίπους μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, η χρήση φυσικών συστατικών στη διατροφή μας έχει μειωθεί σταθερά και έχει αντικατασταθεί από βιομηχανικά επεξεργασμένα, τεχνητά αρωματισμένα, χρωματισμένα και χημικά τροποποιημένα τρόφιμα και ποτά, τα οποία ταξινομούνται ως υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Zehra Akkaya, MD, ερευνήτρια και σύμβουλος της ομάδας Κλινικής & Μεταγραφικής Μυοσκελετικής Απεικόνισης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εμφάνιζαν αυξημένη αποθήκευση λίπους στους μύες, ανεξάρτητα από τη θερμιδική τους πρόσληψη.

Η μείωση της κατανάλωσής τους, σημειώνεται, θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής ποιότητας και στη μείωση της επιβάρυνσης από την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Οι υπερεπεξεργασμένες τροφές αυξάνουν τον κίνδυνο κατάγματος ισχίου κατά 10,5%.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ισχίου και χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Τα ευρήματα αφορούσαν ενήλικες όλων των ηλικιών, ακόμη και άτομα κάτω των 65 ετών ή λιποβαρή.

«Η ομάδα μελέτης μας παρακολουθήθηκε για πάνω από 12 χρόνια και διαπιστώσαμε ότι η υψηλή πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφών συνδεόταν με μείωση της οστικής πυκνότητας σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων βασικών περιοχών του άνω μηριαίου οστού και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης», δήλωσε ο Lu Qi, MD, PhD, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tulane.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 160.000 συμμετέχοντες της UK Biobank, οι οποίοι κατανάλωναν κατά μέσο όρο περίπου 8 μερίδες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ημερησίως. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον 3,7 μερίδες συνδέονταν με αύξηση 10,5% στον κίνδυνο κατάγματος ισχίου.

«Μια αύξηση 10,5% στον κίνδυνο κατάγματος ισχίου είναι σημαντική, ειδικά δεδομένου του πόσο σοβαρά μπορεί να είναι τα κατάγματα ισχίου για τη μακροπρόθεσμη κινητικότητα και ανεξαρτησία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ενήλικες», δήλωσε η Grace Derocha, διαιτολόγος και εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας.

Ωστόσο, διευκρίνισε: «Πάνω σε αυτό, είναι σημαντικό να ερμηνευτεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρόκειται για ένα παρατηρητικό εύρημα, που σημαίνει ότι δείχνει μια συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη συνάφεια».

Και πρόσθεσε: «Από την άποψη της δημόσιας υγείας, είναι ένα σημάδι που αξίζει να δοθεί προσοχή. Όχι απαραίτητα ένας λόγος ανησυχίας, αλλά σίγουρα ένας λόγος για να τονιστεί η βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής».

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάσουν τη γυναικεία γονιμότητα κατά 60%.

Μια ακόμη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nutrition and Health, κατέδειξε ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας. Η συσχέτιση παρέμεινε ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, βάρος και τρόπος ζωής.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 2.582 γυναίκες της έρευνας NHANES, η οποία συνδυάζει συνεντεύξεις, διατροφικές ανακλήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι γυναίκες με προβλήματα υπογονιμότητας (οριζόμενα ως αδυναμία σύλληψης μετά από 12 μήνες τακτικής επαφής χωρίς προστασία) κατανάλωναν περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 31% της ημερήσιας πρόσληψης τροφής τους. Παράλληλα, εμφάνιζαν χαμηλότερη προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή.

«Τα περισσότερα από αυτά που ακούμε για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα επικεντρώνονται στις θερμίδες και την παχυσαρκία. Αλλά τα ευρήματά μας υποδηλώνουν κάτι δυνητικά πιο περίπλοκο: φαίνεται να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός που μπορεί να αντανακλά οδούς πέρα από τις θερμίδες ή το βάρος, συμπεριλαμβανομένων των χημικών εκθέσεων που έχουν υποτεθεί σε προηγούμενη βιβλιογραφία», δήλωσε η Anthea Christoforou, PhD, κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Και συμπλήρωσε: «Ακόμη και αν η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ενός ατόμου φαίνεται καλή, η κατανάλωση περισσότερων υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση σε πρόσθετα και χημικά πέρα από τις θερμίδες».

Παρότι η μεσογειακή διατροφή έδειξε θετική σχέση με τη γονιμότητα, το όφελος μειωνόταν όταν λαμβανόταν υπόψη η παχυσαρκία, υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος της σχετίζεται και με τη διατήρηση υγιούς βάρους.

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με περίπου 60% χαμηλότερες πιθανότητες γονιμότητας.

«Υποδηλώνει ότι η διατροφή μπορεί να είναι ένας σημαντικός και μετρήσιμος παράγοντας που σχετίζεται με την ικανότητα των γυναικών να συλλάβουν. Είναι άλλο το να λέμε ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συμβάλλουν στην αύξηση βάρους ή στην καρδιομεταβολική νόσο. Αλλά αν επηρεάζουν επίσης τις ορμονικές οδούς, αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα», σημείωσε η Δρ. Christoforou.

Κοινοί κίνδυνοι για την υγεία από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Πέρα από τις λιγότερο γνωστές επιπτώσεις, υπάρχουν και καλά τεκμηριωμένοι κίνδυνοι. Ανασκόπηση του 2025 έδειξε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συμβάλλουν σημαντικά στην επιδημία της παχυσαρκίας, καθώς προάγουν την υπερκατανάλωση.

«Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζουμε ότι, δηλαδή, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι επιβλαβή για τον οργανισμό», δήλωσε ο Mir Ali, MD, βαριατρικός χειρουργός.

Άλλη μελέτη του 2025 συνέδεσε την αυξημένη κατανάλωσή τους με υψηλότερο κίνδυνο προδιαβήτη, ιδιαίτερα σε νεότερους ενήλικες.

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων αυξάνει τον κίνδυνο για προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 μεταξύ των νεαρών ενηλίκων και ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης αυτών των τροφίμων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών», δήλωσε ο Δρ. Yiping Li.

Τέλος, μελέτη στο JACC Journals κατέδειξε ότι η υψηλή κατανάλωσή τους αυξάνει τον κίνδυνο αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

Άτομα που καταναλώνουν πάνω από 9 μερίδες ημερησίως έχουν 67% υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων, ενώ κάθε επιπλέον μερίδα αυξάνει τον κίνδυνο κατά περισσότερο από 5%.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και, ενώ πολλά από αυτά τα προϊόντα μπορεί να φαίνονται σαν βολικές επιλογές, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο», δήλωσε ο καρδιολόγος Amier Haidar.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δεν επηρεάζουν μόνο το βάρος ή την καρδιά, αλλά διαπερνούν πολλαπλά επίπεδα της υγείας. Από τη μυϊκή δομή έως την αναπαραγωγική ικανότητα. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο μήνυμα.