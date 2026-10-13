Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ενώ στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή και των 75 επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.