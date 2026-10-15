Σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, ιερομάρτυρα και πρεσβυτέρου της Αντιόχειας, ο οποίος έμεινε γνωστός για τη μελέτη της Αγίας Γραφής και το έργο του στη χριστιανική διδασκαλία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Λουκιανός

Λουκιανή

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια ευρέως καθιερωμένη ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου, καθώς και των Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, ιερομάρτυρα και πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αντιόχειας, του Οσίου Σαβίνου του επισκόπου, του Οσίου Βάρσου, του Αγίου Ευθυμίου του Νέου, του Αγίου Λουκιανού των Σπηλαίων του Κιέβου και του Αγίου Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Σουζδαλίας. Στο συναξάρι της ημέρας περιλαμβάνεται επίσης η διήγηση μοναχού υποτακτικού περί υπακοής.

Άγιος Λουκιανός: Ο λόγιος της Αντιόχειας που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της Αγίας Γραφής

Ο Άγιος Λουκιανός της Αντιόχειας υπήρξε σημαντική μορφή του πρώιμου χριστιανισμού, γνωστή για τη θεολογική του παιδεία και τη μελέτη των βιβλικών κειμένων. Έζησε κατά τον 3ο και τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., σε μια περίοδο κατά την οποία οι χριστιανικές κοινότητες αντιμετώπιζαν κατά διαστήματα διωγμούς από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στα Σαμόσατα της Συρίας, μια πόλη με έντονη ελληνιστική πολιτιστική επιρροή. Προερχόταν από χριστιανική οικογένεια και έλαβε αξιόλογη μόρφωση. Το συναξάρι αναφέρει ότι έχασε τους γονείς του σε ηλικία 12 ετών και μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, επιλέγοντας να αφιερωθεί στη θρησκευτική ζωή.

Ο Λουκιανός ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Γνώριζε την εβραϊκή γλώσσα και, σύμφωνα με την παράδοση, εργάστηκε πάνω στη σύγκριση και τη διόρθωση ελληνικών μεταφράσεων βιβλικών κειμένων. Η δραστηριότητά του αυτή συνδέθηκε με τη λόγια παράδοση της Αντιόχειας, ενός από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του χριστιανικού κόσμου.

Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αντιόχεια και απέκτησε φήμη ως δάσκαλος και ερμηνευτής των Γραφών. Το όνομά του συνδέεται με την ανάπτυξη της αντιοχειανής θεολογικής παράδοσης, η οποία έδινε ιδιαίτερη σημασία στη γλωσσική και ιστορική προσέγγιση των ιερών κειμένων.

Η ζωή του συνέπεσε με τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σύμφωνα με το συναξάρι, όταν πληροφορήθηκε τους διωγμούς στη Νικομήδεια, μετέβη εκεί για να συμπαρασταθεί στους χριστιανούς. Συνελήφθη και φυλακίστηκε, ενώ η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι πέθανε από την πείνα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο θάνατός του τοποθετείται συνήθως στο 312 μ.Χ., ενώ άλλες ιστορικές αναφορές τον χρονολογούν στις αρχές του 4ου αιώνα. Η μνήμη του διατηρήθηκε τόσο λόγω του μαρτυρίου του όσο και λόγω της συμβολής του στη μελέτη των βιβλικών κειμένων.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Λουκιανός και Λουκιανή.

«Ἄρτου στερήσει Λουκιανὸς ἀντέχει, Τοῦ ζῶντος ἄρτου μὴ στερηθῆναι θέλων». Συναξάρι Αγίου Λουκιανού

Οι παραπάνω στίχοι αναφέρονται στο μαρτύριο του Αγίου Λουκιανού και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, συνδέουν τη στέρηση της τροφής με την πίστη του.

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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