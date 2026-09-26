Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία και Θολογία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θεολόγος

Θεολόγης

Θολόγος

Θολόγης

Θολόης

Θεολογία

Θολογία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 26 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, τον Άγιο Νείλο τον νεότερο από την Καλαβρία, την Αγία Χήρα, τον Δίκαιο Γεδεών, την Ανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Πρωτόκλητου Αποστόλου Ανδρέου, τις Αγίες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ενναθά, τις πέντε κανονικές Παρθένες, τον Όσιο Ιωάννη τον Σπηλεώτη, που ασκήτεψε στην κώμη Σιάς, και τον Όσιο Εφραίμ τον εκ Ρωσίας, τον θαυματουργό.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: Η Μετάσταση του «αγαπημένου μαθητή» του Χριστού

Στις 26 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης. Ο Ιωάννης ήταν ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους και στην εκκλησιαστική παράδοση αναφέρεται ως ο «αγαπημένος μαθητής» του Ιησού.

Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο ανήκει στον στενό κύκλο των μαθητών που, σύμφωνα με τις ευαγγελικές αφηγήσεις, ήταν παρόντες σε σημαντικές στιγμές της δημόσιας δράσης του Χριστού.

Η χριστιανική παράδοση συνδέει τον Ιωάννη με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τις τρεις επιστολές που φέρουν το όνομά του και την Αποκάλυψη. Η πατρότητα και η ακριβής σύνθεση των κειμένων αυτών έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακράς επιστημονικής συζήτησης, ωστόσο η εκκλησιαστική παράδοση τα αποδίδει στον Απόστολο Ιωάννη.

Κατά την παράδοση, ο Ιωάννης έζησε μέχρι βαθιά γεράματα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνδέθηκαν με την Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί φέρεται να πέθανε και να τάφηκε.

Η ιδιαίτερη εορτή της 26ης Σεπτεμβρίου σχετίζεται με τη Μετάστασή του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο του λίγες ημέρες μετά την ταφή, τον βρήκαν κενό. Η παράδοση αυτή οδήγησε στην καθιέρωση της εορτής της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Η Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του στις 8 Μαΐου, ημέρα που συνδέεται με τον τάφο του στην Έφεσο. Η 26η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, αποτελεί την κύρια ημερομηνία με την οποία συνδέεται η Μετάστασή του και γι’ αυτό σήμερα έχουν τη γιορτή τους ο Θεολόγος, η Θεολογία και οι παραλλαγές των ονομάτων αυτών.

«Ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει».

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

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