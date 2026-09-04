Νέα σελίδα ανοίγει για χιλιάδες επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, καθώς η διαδικασία εγγραφής στα πανεπιστήμια βρίσκεται σε εξέλιξη. Για κάποιους φοιτητές σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδρομής, ενώ για κάποιους άλλους είναι το πρώτο βήμα στο ακαδημαϊκό τους ταξίδι.

Όσοι θέλουν να κατοχυρώσουν τη θέση τους στις σχολές επιτυχίας τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους έως σήμερα, ακολουθώντας τα απαραίτητα βήματα στην πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, https://eregister.it.minedu.gov.gr/.

Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών, οι εισαχθέντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων αλλά και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Γι’ αυτούς προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά.

Πρέπει να ζητήσουν την προηγούμενη εγγραφή τους και φυσικά την διαγραφή τους για να μπορέσουν να φοιτήσουν στην καινούργια σχολή.

Είναι η τελευταία μέρα και εάν και εφόσον κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος, μπορεί μέχρι και σήμερα να τροποποιήσει και να ανακαλέσει την αίτησή του και φυσικά να φτιάξει εκ νέου αίτηση.