Μοιραίο στάθηκε το πρωινό μπάνιο στην παραλία της Αιδηψού για μία από τις τρεις φίλες οι οποίες κινδύνεψαν στη θάλασσα ενώ κλήθηκε το λιμενικό της περιοχής για βοήθεια.

Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην παραλία «Τρεις Μώλοι» στην λουτρόπολη της Αιδηψού, όπου η 68χρονη Λαμιώτισσα είχε πάει διακοπές με δύο ακόμη φίλες της.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 68χρονη από τη Λαμία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, που έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.

Η 68χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.