Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 χλμ/ώρα, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 χλμ/ώρα και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 χλμ/ώρα.

Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου.