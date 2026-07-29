Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για ένα κοριτσάκι 3 ετών στα Χανιά, καθώς βρίσκεται στη ΜΕΘ με συμπτώματα πνιγμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση με «συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα».

Στο νοσοκομείο κρίθηκε απαιτούμενο να διασωληνωθεί, οπότε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη που μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του».