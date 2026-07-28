Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε ο Αρκάς σήμερα με μια σύντομη αλλά εύστοχη φράση, που αποτυπώνει με χιούμορ την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού.

«Καλοκαίρι στην Ελλάδα: πληρώνεις για να ιδρώνεις», γράφει στη σημερινή του ανάρτηση, συνοδεύοντας το σχόλιο με μια εικόνα όπου ο καυτός ήλιος δεσπόζει πάνω από ένα ελληνικό τοπίο.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Αρκάς αφήνει αιχμές τόσο για το υψηλό κόστος της εποχής και την ακρίβεια όσο και για τις συνθήκες καύσωνα που κάνουν την καθημερινότητα δύσκολη.