Έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κατά το δημοσίευμα, το δεξαμενόπλοιο είχε παρεκκλίνει από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε νάρκη αγνώστου προέλευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του πετρελαιοφόρου, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την κατάρριψη σαουδαραβικού drone

Την ίδια ώρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα τουρκικής κατασκευής σαουδαραβικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης δήλωσε:

«Καταφέραμε να καταρρίψουμε ένα τουρκικής κατασκευής ένοπλο αναγνωριστικό drone τύπου Bayraktar Akinci, το οποίο ανήκε στον σαουδαραβικό στρατό. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αλ Τζαουφ (Al-Jawf)».