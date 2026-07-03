Βυθισμένη στο πένθος παραμένει η τοπική κοινωνία της Γιάλοβας Μεσσηνίας, μετά τον τραγικό πνιγμό του 6χρονου αγοριού που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας.

Κάτοικοι της περιοχής, που γνώριζαν τόσο το παιδί όσο και τη μητέρα του, μιλούν με συγκίνηση για μια γυναίκα που εργαζόταν αδιάκοπα, έχοντας αφιερώσει τη ζωή της στην ανατροφή του γιου της.

«Από το πρωί κλαίει όλο το χωριό»

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κάτοικοι περιέγραψαν ένα ζωηρό παιδί και μια μητέρα που πάλευε καθημερινά για να του προσφέρει ό,τι καλύτερο.

«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μητέρα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα και έκανε δύο δουλειές», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος χωριανός, εμφανώς συγκινημένος, είπε πως η τραγωδία έχει βυθίσει ολόκληρη την κοινότητα στο πένθος.

«Από το πρωί κλαίει όλο το χωριό. Το παιδάκι το βλέπαμε κάθε μέρα και η μάνα του έτρεχε συνεχώς για να το μεγαλώσει», ανέφερε.

«Το πρόσεχε σαν τα μάτια της»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη 32χρονη μητέρα μίλησε και ο εργοδότης της, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια γυναίκα που είχε αφιερώσει τη ζωή της στο παιδί της.

«Ήταν αγωνίστρια. Το αγαπούσε πάρα πολύ το παιδάκι και το πρόσεχε πολύ. Είναι κρίμα…», είπε.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα συνόδευε συστηματικά τον γιο της σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υγεία και την εξέλιξή του.

«Πάλευε πάρα πολύ γι’ αυτό το παιδί. Έτρεχε σε εργοθεραπείες και φυσιοθεραπείες. Πρόσφατα είχαν πάει και στο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για εξετάσεις και, ευτυχώς, όλα είχαν πάει καλά. Είναι πολύ κρίμα και για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα», ανέφερε.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του μικρού παιδιού.