Στον πόνο έχει βυθιστεί η Μεσσηνία για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στη Μεσσηνία με θύμα ένα 6χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του, μετά από πνιγμό σε πισίνα ενοικιαζόμενης διώροφης κατοικίας, στην περιοχή μεταξύ Γιάλοβας και Πύλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη μητέρα του και ακόμη μία γυναίκα, οι οποίες πραγματοποιούσαν εργασίες καθαριότητας στην κατοικία.

Οι δύο γυναίκες ήταν στον πρώτο όροφο, όταν αντιλήφθηκαν το παιδί να επιπλέει στην πισίνα, χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, το παιδί φέρεται να σκόνταψε και να βρέθηκε μέσα στην πισίνα, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε γύρω στις 04:30 το απόγευμα.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή από ιατροδικαστή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ενώπιον των Αρχών η μητέρα

Η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σήμερα (03/07) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών στην Καλαμάτα.

Η γυναίκα σύμφωνα με το ERTnews ήταν διαζευγμένη τα τελευταία περίπου τρία χρόνια και ζούσε στους Γαργαλιάνους μαζί με το παιδί, που ήταν ο μοναχογιός της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, εργαζόταν σε δύο δουλειές, τόσο σε καφετέρια της περιοχής όσο και σε καθαρισμούς.

Άνθρωποι οι οποίοι τη γνώριζαν αναφέρουν ότι ήταν ιδιαίτερα δεμένη με το παιδί της, το φρόντιζε με αφοσίωση και προσπαθούσε καθημερινά να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται και το καθεστώς λειτουργίας της κατοικίας όπου σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και το αν η πισίνα πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι μεμπτό.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του πνιγμού του παιδιού συνεχίζονται.