Μικρή μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διήμερο, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικών και σποραδικών βροχών σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παρότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, όσοι προγραμματίζουν υπαίθριες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις, κυρίως το απόγευμα του Σαββάτου, καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού.

Σε νάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι κατά κύριο λόγο τοπικές, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που αναμένονται στην Αττική.

Περιορισμένα και τοπικά τα φαινόμενα

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς:

«Ο υετός, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF Open, εμφανίζεται περιορισμένος και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα. Το Σάββατο οι πιθανότητες για ασθενείς έως μέτριες βροχές εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά και αργότερα σε τμήματα της δυτικής και νοτιοδυτικής ηπειρωτικής χώρας».

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, αλλά θα εμφανιστούν κατά τόπους και με περιορισμένη διάρκεια, χωρίς να διαφαίνεται κάποια εκτεταμένη κακοκαιρία.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Αθήνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, καθώς το Σάββατο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για εκδήλωση βροχής ή πρόσκαιρης μπόρας.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος:

«Στην Αθήνα, το υετικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στο Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου το ECMWF ensemble εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα βροχής ή μπόρας, με πιθανότητα και για τοπικά αξιόλογα ύψη. Το GEFS είναι πιο συγκρατημένο, άρα υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ένταση. Μετά το σύντομο αυτό πέρασμα, η Αθήνα επιστρέφει σε κατά βάση ξηρό καιρό, με μια ασθενή μόνο ένδειξη νέας αστάθειας γύρω στις 8–10 Ιουλίου».

🎯Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

✅Ο υετός, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF Open, εμφανίζεται περιορισμένος και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα. Το Σάββατο οι πιθανότητες για ασθενείς έως μέτριες… pic.twitter.com/guCsgITiC9 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 3, 2026

Επομένως, αν και τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας στην πρωτεύουσα, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ένταση των φαινομένων, καθώς τα δύο βασικά προγνωστικά συστήματα δεν συμφωνούν πλήρως.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας πριν από την επιστροφή της ζέστης

Παράλληλα με την πρόσκαιρη αστάθεια, θα σημειωθεί και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολλυδάς:

«Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη κάμψη την Κυριακή, ενώ από τη νέα εβδομάδα επανέρχεται σταδιακά σε καλοκαιρινά επίπεδα γύρω στους 32–35°C».

Έτσι, μετά τη σύντομη ανάσα δροσιάς που αναμένεται κυρίως την Κυριακή, ο υδράργυρος θα ακολουθήσει και πάλι ανοδική πορεία από τις αρχές της νέας εβδομάδας, επανερχόμενος σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα για την εποχή.