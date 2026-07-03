Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (3/07) , σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.
Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική:
Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Παρασκευή 03/07— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα #Εύβοια #Βοιωτία #Φωκίδα
📍#Κορινθία #Αργολίδα #Ηλεία #Λακωνία
📍 #Αιτωλοακαρνανία
📍 #Κιλκίς
📍#Λευκάδα #Κεφαλονιά #Ιθάκη #Ζάκυνθο
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία… pic.twitter.com/MSs1LR4QS6