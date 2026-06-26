Μια ξεχωριστή και ιστορική ημέρα ξημέρωσε για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καθώς το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΝ Λαμίας – ΚΕΥΠ η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων ανδρών και γυναικών της 2026 Β’ ΕΣΣΟ. Η φετινή σειρά παρουσίασης είχε έναν ιδιαίτερο και έντονα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα στους ορκισθέντες βρίσκονταν και οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του στρατεύματος.



Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα



Το κλίμα στο στρατόπεδο ήταν φορτισμένο με συγκίνηση, με εκατοντάδες συγγενείς και φίλους να κατακλύζουν τον χώρο για να καμαρώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Άνδρες και γυναίκες, με το κεφάλι ψηλά, έδωσαν τον ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη και του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου.



Τους υψηλούς προσκεκλημένους και τις τοπικές αρχές υποδέχθηκε ο Διοικητής του Κέντρου, Συνταγματάρχης Χρήστος Αθάνατος, ο οποίος μερίμνησε για την άρτια προετοιμασία των υποδομών του στρατοπέδου ώστε να υποδεχθούν τις πρώτες εθελόντριες.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Αρχιμανδρίτης π. Εφραίμ, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Συμεών. Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής από τον Διοικητή, οι νεοσύλλεκτοι δέχθηκαν τις ευχές της ηγεσίας, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή παρέλαση των νέων στρατιωτών.

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