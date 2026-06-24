Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η πλήρης κατάσβεσή της παραμένει δύσκολη υπόθεση. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, ενώ οι Αρχές διατηρούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Περισσότερες από 16 ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις εστίες που παραμένουν ενεργές. Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Από το κτίριο εξακολουθούν να υψώνονται πυκνοί λευκοί και μαύροι καπνοί, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρίψεις νερού, επιχειρώντας να περιορίσουν κάθε πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης.

Οι συνθήκες στο σημείο παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τμήμα της οροφής του εργοστασίου κατέρρευσε εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν, γεγονός που αύξησε αισθητά τον κίνδυνο για τα πληρώματα που επιχειρούσαν στο σημείο.

Παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Εξαιτίας του περιστατικού διακοπή κυκλοφορίας έχει σημειωθεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άννης και στα δύο ρεύματα.