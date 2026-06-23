Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών στην οδό Ορφέως, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00, στον πρώτο όροφο του εργοστασίου, όπου καίγονται χαρτικά, πλαστικά και άλλα είδη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα, ωστόσο η επιχείρηση θεωρείται απαιτητική λόγω των υλικών που καίγονται και των συνθηκών μέσα στο κτίριο.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε μέρος της οροφής του κτιρίου. Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα, στην επιχείρηση παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες ΟΤΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η τροφοδοσία με νερό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς η κατάσβεση συνεχίζεται.

Στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.

​Ο κ. Δημομελέτης υπογράμμισε ότι η κυριότερη μέριμνα αυτή τη στιγμή είναι να προστατευθούν οι γύρω επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές ενισχύουν συνεχώς το έργο της Πυροσβεστικής.

​Αναλυτικά η δήλωσή του: «Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο, μέσα. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το Δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική. ​Απ’ ό,τι μας είπαν δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Κοίταξε πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκταση, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Τη χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας».