Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

​Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των πυκνών καπνών, η ΓΑΔΑ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.

​Ο κ. Δημομελέτης υπογράμμισε ότι η κυριότερη μέριμνα αυτή τη στιγμή είναι να προστατευθούν οι γύρω επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές ενισχύουν συνεχώς το έργο της Πυροσβεστικής.

​Αναλυτικά η δήλωσή του:

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«Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο, μέσα. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το Δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική.

​Απ’ ό,τι μας είπαν δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Κοίταξε πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκταση, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Τη χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας».