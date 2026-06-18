Για μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση προετοιμάζεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται το επόμενο διάστημα εντείνουν την ανάγκη για άμεση αντιπυρική θωράκιση. Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι», ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέφερε τις εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας για την εξέλιξη του καλοκαιριού.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς:

«Τα στοιχεία που έχουμε από τις από την επιστημονική ομάδα, είναι ότι θα έχουμε μία δύσκολη περίοδο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο»

Αναφορικά με το επερχόμενο κύμα ζέστης, ο Υπουργός συμπλήρωσε:

«Περιμένουμε δηλαδή αυξημένες θερμοκρασίες. Δεν ξέρουμε πόσο παρατεταμένες θα είναι αυτές, αλλά φαίνεται ότι θα είναι ρεκόρ όσον αφορά την άνοδο των θερμοκρασιών. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες».

Η μάχη με την καύσιμη ύλη και η πλατφόρμα

Στην πρώτη γραμμή της πρόληψης βρίσκονται αυτή την ώρα οι καθαρισμοί οικοπέδων από τους πολίτες, με στόχο να μειωθεί ο όγκος των ξερών χόρτων που τροφοδοτούν τις εστίες της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής, η σχετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε 550.000 ιδιοκτησίες, όμως ο χρόνος πιέζει καθώς η τελική προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα.

Μετά τη λήξη της διορίας, τα συνεργεία των δήμων θα ξεκινήσουν αυστηρούς ελέγχους. Οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν συμμορφωθεί ή δεν θα έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

660 εκατομμύρια ευρώ για προληπτικές δράσεις

Προκειμένου να θωρακιστούν οι δασικές περιοχές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 660 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 82 εκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά εργασίες που εκτελούνται στα περιαστικά δάση μέσω του προγράμματος Anti-Nero.

Ταυτόχρονα, ενισχυμένη είναι και η χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς οι δήμοι έλαβαν φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ για ανάλογες δράσεις, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα 18,5 εκατομμύρια που διατίθεντο πριν από τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση στοχευμένων μελετών και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων.