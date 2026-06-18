Ο καύσωνας στην Ευρώπη αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, με τις προβλέψεις να δείχνουν θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία έχουν ήδη ενεργοποιήσει προειδοποιήσεις, καθώς η ζέστη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Στην Ιταλία, αρκετές περιοχές βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Γύρω από τη Φλωρεντία, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες κοντά στους 40°C, ενώ σε πόλεις όπως η Μπολόνια, η Μπρέσια, η Περούτζια και το Τορίνο έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις.

Παράλληλα, η Ρώμη, το Μιλάνο και η Νάπολη συγκαταλέγονται στις πόλεις που παρακολουθούνται στενά λόγω της παρατεταμένης θερμικής επιβάρυνσης.

Τροπικές νύχτες στην Κοιλάδα του Πάδου

Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανησυχία προκαλεί και η αδυναμία ουσιαστικής πτώσης του υδραργύρου τη νύχτα.

Στην Κοιλάδα του Πάδου, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τους 27°C για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, δημιουργώντας συνθήκες που δυσκολεύουν την ανάπαυση και αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση.

Σε πορτοκαλί συναγερμό περιοχές της Γαλλίας

Στη Γαλλία, συνολικά 26 περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης.

Οι ανατολικές περιφέρειες της χώρας αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες μεταξύ 34°C και 38°C, ενώ και το Παρίσι περιλαμβάνεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν από το νέο κύμα ζέστης.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δέκα ημέρες πάνω από τους 35°C στη Μαδρίτη

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και στην Ισπανία. Η Μαδρίτη προβλέπεται να καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 35°C για περίπου δέκα συνεχόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να αγγίξει τους 40°C στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και σε περιοχές της Γερμανίας, με ορισμένα προγνωστικά μοντέλα να δίνουν τιμές κοντά στους 40°C γύρω από τη Στουτγάρδη και το Μάιντς.

Προειδοποιήσεις και στη Βρετανία

Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να επηρεαστεί από τη θερμή εισβολή.

Στο Λονδίνο, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 31°C, ενώ η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης καταγραφής καύσωνα στη νότια Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο στις ευπαθείς ομάδες, ενώ τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για αυξημένες ανάγκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Από τη Σαχάρα οι θερμές αέριες μάζες

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα ζέστης συνδέεται με πολύ θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.



Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο και στη συνέχεια να επεκταθεί βορειότερα, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.