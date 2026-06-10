Στην αφαίρεση από τις ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί παράνομα στον Δήμο Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 10/6 οι Αρχές ώστε να απελευθερωθεί η παραλία.

Έλεγχοι γίνονται ήδη τις τελευταίες μέρες και σήμερα άνθρωποι του δήμου βρέθηκαν στα Φλογητά, όπου και απομάκρυναν ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews δεν έλειψαν βέβαια και οι διαμαρτυρίες ακόμη και από τουρίστες και παραθεριστές με τους ανθρώπους του δήμου να εξηγούν ότι η τοποθέτηση ομπρελών, στην παραλία, είναι παράνομη.

Από τον δήμο είχε δοθεί διορία να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει, τις ομπρέλες τους, μέχρι και σήμερα (10/6), γι’ αυτό και σήμερα πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση «σκούπα», κάτι που θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες, όπως στα Νέα Πλάγια και θα επαναληφθεί.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν και άλλοι δήμοι στη Χαλκιδική, ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμένουν ελεύθερες.