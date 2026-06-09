Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χθες Δευτέρα, 8 Ιουνίου, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων με τα μαθήματα προσανατολισμού της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας, ενώ η ανακοίνωση των βαθμών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Μία πρώτη αποτίμηση για την πορεία των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο σε σχέση με πέρυσι μπορεί να προκύψει από τις εκτιμήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων από έμπειρους φροντιστές και βαθμολογητές, όπως σημειώνει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα «Καθημερινή».

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, στο οποίο εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σχολών στο οποίο στοχεύουν, θεωρείται ότι τα θέματα είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τις Πανελλαδικές του 2025. Άρα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αυξομειώσεις των επιδόσεων ανά βαθμολογική κλίμακα (0-10, 10-15, 15-18, 18-20) και επιστημονικό πεδίο.

Για τις επιδόσεις στα μαθήματα που εξετάστηκαν ανά επιστημονικό πεδίο εκτιμώνται τα εξής:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών), τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν πιο απαιτητικά από πέρυσι, τα Λατινικά ήταν στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, ενώ τα θέματα της Ιστορίας είχαν δυσκολίες, αλλά απαιτούσαν κυρίως απομνημόνευση. Η γενική εικόνα των επιδόσεων εκτιμάται ότι θα είναι χειρότερη από πέρυσι, σημειώνει το δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικών και τεχνολογικών σπουδών), στα Μαθηματικά «τα θέματα ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά», όπως σχολίασε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ενώ στη Φυσική «γενικά τα θέματα ήταν πιο εύκολα. Η συνολική εικόνα των εξετάσεων κρίνεται ποιοτική και αποτελεί μια σωστή αφετηρία στον εξορθολογισμό της δυσκολίας των θεμάτων», παρατήρησε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ωστόσο, η ανοδική τάση που μπορεί να δημιουργηθεί από τα ευκολότερα θέματα στη Φυσική ανακόπτεται από τα πολύ δύσκολα θέματα στη Χημεία.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (επιστημών υγείας), στη Βιολογία τα θέματα κρίθηκαν πιο απαιτητικά σε σύγκριση με το 2025, ακόμη και για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν επίσης σε Φυσική και Χημεία, στα ίδια θέματα με τους υποψηφίους του 2ου πεδίου. Άρα, συνολικά θεωρείται ότι θα υπάρξει μείωση των άριστων επιδόσεων και συσσώρευση στη βαθμολογική κλίμακα 15-18.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (οικονομίας και πληροφορικής), τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου είναι η Πληροφορική και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ). Για το πρώτο η ΟΕΦΕ εκτίμησε ότι «τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων», ενώ για τις ΑΟΘ ανέφερε ότι «τα θέματα παρουσίαζαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων “παγίδων” που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις». Καθώς στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά, μόνο στις ΑΟΘ μπορεί να έχουν χειρότερες επιδόσεις από το 2025, και αυτό να αποτυπωθεί στη γενική εικόνα των επιδόσεων του πεδίου.