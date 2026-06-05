Με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα των Λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που έχει τεθεί και σε προηγούμενες χρονιές. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η φιλόλογος, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Βιβή Χονδρογιάννη, όσοι είχαν προετοιμαστεί καλά μέσα στη χρονιά θα μπορέσουν να αγγίξουν το «100».

«Τα θέματα ήταν αναμενόμενα και είχαν ύφος παρόμοιο με το σχολικό βιβλίο. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη ή πρωτοτυπία», σημείωσε η κ. Χονδρογιάννη και πρόσθεσε: «Η εισαγωγή ήταν κλειστού τύπου και θα βοηθήσει τους υποψήφιους, η γραμματική δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αρκετά απαιτητικές ήταν οι μετατροπές που ζητήθηκαν, ενώ στο τελευταίο θέμα ήταν πολύ συγκεκριμένα τα ζητούμενα, ώστε να μη μπερδευτούν τα παιδιά».

Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) επισημαίνει ότι τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 35 και 49 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη μορφή της πολλαπλής επιλογής) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές παρόλο που είχε αναφορές σε πολλά ονόματα. Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα. Ζητήθηκε από τους μαθητές, όπως και στην αντίστοιχη περσινή εξέταση, να αντιστοιχίσουν τις λατινικές λέξεις της μιας στήλης με τις ελληνικές της άλλης όπου όμως περίσσευαν δύο λέξεις. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση. Ίσως θα έπρεπε στο venit της Γ2β. να οριστεί και η φωνή του ζητούμενου τύπου. Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, Δ2), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αλλά έκρυβαν κάποιες παγίδες – αστοχίες. Η Δ1α. κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων ενώ η Δ1β. ζήτησε τη δήλωση του τόπου με ονόματα πόλεων. Εδώ θα μπορούσε κανείς να μπερδευτεί με τον ζητούμενο όρο Carthago μια και στο κείμενο 25 του σχολικού βιβλίου ο συγκεκριμένος τύπος εκλαμβάνεται και ως όνομα πόλης αλλά και ως όνομα ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιείται δηλαδή και απρόθετα και εμπρόθετα. Η Δ2α ζήτησε, όπως αναμενόταν, την αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας Πρότασης αλλά και τη σύμπτυξή της σε μετοχή, άσκηση που δεν είχε ζητηθεί ξανά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η Δ2β ζήτησε, για πρώτη φορά επίσης τα τελευταία χρόνια τη δήλωση του σκοπού. Το γ ερώτημα της Δ2β. θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί καλύτερα γιατί ζητά εμπρόθετο γερούνδιο αλλά στη Λατινική αυτός ο τύπος πρέπει να αποδοθεί με γερουνδιακό (Υποχρεωτική Γερουνδιακή Έλξη), κάτι που ίσως μπερδέψει τους μαθητές. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν.

Με τα δύο θέματα Α και Β να χαρακτηρίζονται βατά και τα θέματα Γ και Δ πιο απαιτητικά, η σημερινή εξέταση της Χημείας χαρακτηρίστηκε από θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

«Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τα θέματα είχαν μία στρωτή διαβάθμιση δυσκολίας και αρκετά σωστή κατανομή ύλης», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η χημικός, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων, Κατερίνα Διατσέντου. «Τα δύο πρώτα θέματα ήταν πολύ βατά. Το τρίτο και το τέταρτο ήταν πιο απαιτητικά, όπως πάντα, αλλά και σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ήταν αρκετά απαιτητικά», εκτίμησε. Ιδιαίτερα για τα θέματα Γ και Δ, η κ. Διατσέντου επεσήμανε ότι ήταν «λιγότερο τυποποιημένα» και ότι χρειαζόταν «πιο δημιουργική αιτιολόγηση και σκέψη από ό,τι συνήθως», ενώ παράλληλα κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης.

Τα θέματα της Χημείας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας, τα οποία περιέχουν λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζονται χρόνο για τη διαχείρισή τους.

Συγκεκριμένα:

1ο Θέμα Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην απάντησή του.

2ο Θέμα Περιέχει αρκετά ερωτήματα με λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζονται προσοχή για την απάντησή τους και σπατάλη αρκετού χρόνου.

3ο Θέμα Αναμενόμενα ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, απαιτεί πολύ καλή γνώση των λεπτομερειών.

4ο Θέμα Περιέχει ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, για την απάντηση των οποίων χρειάζεται αρκετός χρόνος και προσοχή σε λεπτομέρειες οι οποίες θα καθορίσουν τη διαβάθμιση των βαθμολογιών.

Χωρίς μεγάλες παγίδες και πολύ κοντά στο ύφος της περυσινής εξέτασης ήταν τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής. «Γενικά η θεωρία -το θέμα Β- ήταν εύκολο, θα μπορούσε ένας μαθητής που είχε διαβάσει να το γράψει, ενώ συνήθως εκεί κρύβονται παγίδες», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Χρήστος Κοντομήτρος.

Για τα θέματα Γ και Δ είπε ότι έμοιαζαν πάρα πολύ με τα περυσινά. «Η δομή στις απαντήσεις ήταν πολύ κοντά στα περυσινά. Αν κάποιος κατά την προετοιμασία του είχε λύσει τα περυσινά θέματα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά στα φετινά θέματα», εκτίμησε.

Σχολιάζοντας τα θέματα στην Πληροφορική, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), σημειώνει: «Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα Α:

Θέμα θεωρίας – χωρίς παγίδες

Θέμα Β:

Β1. Θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά

Β2. Θέμα μετατροπής ανάμεσα σε εντολές επανάληψης – χωρίς δυσκολία

Β3. Θέμα που απαιτούσε κατανόηση του αλγορίθμου ευθείας ανταλλαγής και δημιουργικότητα.

Θέμα Γ:

Είναι το θέμα που θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν κατακτήσει την αλγοριθμική σκέψη. Είναι θέμα με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων το οποίο χρειάζεται προσοχή σε κάποια σημεία του.

Θέμα Δ:

Κλασικό θέμα επεξεργασίας πινάκων με υποπρόγραμμα που περιέχει τις περισσότερες από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων».

Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ αύριο

Αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους σε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Σημειώνεται πως οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).