Η διπλή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι με επίκεντρο την Εύβοια, έχει προκαλέσει κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου αλλά και μεγάλες ζημιές σε σπίτια.

Όπως είπε μιλώντας στην ERTNEWS ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, υπάρχουν ζημιές στο δημοτικό διαμέρισμα της Δαφνούσας όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες ρωγμές σε πέτρινα σπίτια ενώ σε τουλάχιστον ένα από αυτό έχει καταρρεύσει ένας τοίχος και οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με τον φόβο μετασεισμών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας ‘Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Ο πρώτος σεισμός

Μπαράζ από αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις έπληξε τη Βόρεια Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, με το φαινόμενο να γίνεται έντονα αισθητό σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Η αρχή της έντονης δραστηριότητας έγινε δύο λεπτά πριν από τις 13:00, όταν καταγράφηκε η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ. Το συγκεκριμένο επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα νότια από το Προκόπι, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Κλιμάκωση με 5,2 Ρίχτερ

Η σεισμική ακολουθία παρουσίασε άμεση εξέλιξη, καθώς η γη συνέχισε να κινείται στην ίδια περιοχή.

Στη συνέχεια εκδηλώθηκαν ακόμη δύο σεισμικές δονήσεις, οι οποίες είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη τους διάρκεια. Η ισχυρότερη από αυτές τις μεταγενέστερες δονήσεις άγγιξε τα 5,2 Ρίχτερ, έχοντας και αυτή το επίκεντρό της στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Προκόπι.

Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή για την εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου.

«Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος σεισμός»

«Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ έσπευσε να δώσει σαφείς οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών, ζητώντας να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

Το δυναμικό του ρήγματος και η εξέλιξη του φαινομένου

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά, η πρώτη καταγραφή έγινε στις 12:58. «Είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός», εξήγησε ο ίδιος, συμπληρώνοντας δεδομένα για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ζώνης: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ».

Τι εκτιμά ο Κώστας Παπαζάχος

Η γεωλογική ιδιαιτερότητα του σημείου όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός τονίστηκε και από την πλευρά της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, αναφέρθηκε στην εκδήλωση της δραστηριότητας κάνοντας λόγο για «απανωτούς σεισμούς». Ο ίδιος εξήγησε ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα, ωστόσο έστειλε μήνυμα εφησυχασμού, ξεκαθαρίζοντας ότι «οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», σύμφωνα με τον ίδιο.